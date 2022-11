Berlin - Der Sozialverband VdK kritisiert die von Ampel und Union getroffenen Regelungen beim Bürgergeld. "Zum neuen Eingliederungsprozess sollte nach der ursprünglichen Planung auch gehören, dass Sanktionen nicht gleich von Anfang an in voller Wucht auf die Antragsteller treffen, sondern es hier ein gestuftes Verfahren geben sollte", sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele der "Rheinischen Post" (Mittwoch).



"Das hätte nach Meinung des VdK zu einer besseren Zusammenarbeit, zu mehr Vertrauen und damit schlussendlich zu einer nachhaltigen Integration in Arbeit führen können." Hier sei aus politischem Kalkül ein wichtiger Reformschritt blockiert worden. "Die Gefahr einer Kompromisslösung ist eben, dass viele gute Ansätze verwässert werden." Bentele begrüßte aber die steigenden Anreize für Qualifizierung und Weiterbildung.



"Das sind wichtige Verbesserungen im ursprünglichen Entwurf zum Bürgergeld", sagte die VdK-Präsidentin.

