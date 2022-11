Das dänische DFDS nimmt 125 voll elektrische Lkws in den Dienst. Der Erste von drei e-Lkws ist am Donnerstag, dem 16. November, von dem Schiff zu dem DFDS-Terminal in Gent gefahren. Dies bringt den grünen Korridor zwischen Skandinavien und Europa ein Stück näher. Der North Sea Port spielt dabei eine zentrale Rolle. Foto © DFDS DFDS ist einer der Hauptnutzer des North...

