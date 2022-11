Mit Blick auf die Segmente stieg der Bruttogewinn im Bereich Software & Cloud um 11,0 Prozent auf 119,4 Franken. Solutions & Services legte mit plus 25,3 Prozent auf 96,2 Franken deutlicher zu.Stans - Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat erstmals Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Dabei steigerte das Unternehmen den Bruttogewinn und legte in beiden Segmenten zu, besonders kräftig in Solutions & Services. Am Ausblick hält SoftwareOne fest und lanciert zusätzlich ein Aktienrückkaufprogramm. Konkret stieg der Bruttogewinn währungsbereinigt um 17,0 Prozent auf 215,6 Millionen Franken...

