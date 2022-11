Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will das Bundesverdienstkreuz häufiger als bisher an Frauen verleihen. Künftig gelte eine Quote von mindestens 40 Prozent, teilte das Bundespräsidialamt am Mittwoch mit.



Bisher gehe nur rund ein Drittel der Orden an Frauen. Zugleich rief der Bundespräsident dazu auf, mehr Frauen vorzuschlagen. Verdienstvolle Frauen seien überall zu finden, so Steinmeier. Der Verdienstorden lebe von den Vorschlägen, die er für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes bekomme.



"Die Auszeichnung ist ein Weg, um herausragende Leistung für unser Gemeinwesen zu würdigen."

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de