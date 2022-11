FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2350 (2100) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES ALPHA FINANCIAL MARKETS CONSULTING PT TO 530 (480) P. - 'BUY' - BOFA RAISES SEVERN TRENT TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - CREDIT SUISSE RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PT TO 1470 (1320) P. - 'OUTP.' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FORTERRA PRICE TARGET TO 273 (308) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 3500(3400)PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA TARGET TO 1200 (1050) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 560 (500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IQE PRICE TARGET TO 60 (45) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5800 (5700) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SAGE GROUP TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 800 (590) PENCE - JEFFERIES RAISES DOMINO'S PIZZA TARGET TO 235 (230) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 4050 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES WHITBREAD ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - NUMIS CUTS DE LA RUE TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 110 (130) PENCE - PEEL HUNT CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 250 (275) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1000 (900) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS HICL INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 190 (205) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC INITIATES BUSHVELD MINERALS LIMITED WITH 'SECTOR PERFORM', TARGET 600 PENCE



- RBC CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 610 (640) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



