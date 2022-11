Kaum sind die Pandemie und die mit ihr verbundenen Schwierigkeiten in den Hintergrund getreten, sieht sich der Mittelstand mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Hohe Energiepreise, Lieferkettenprobleme und eine hohe Inflation - die Liste der Probleme, die durch den Ukraine-Konflikt noch verschärft wurden, ist lang.Von Carsten PeterVor allem der Blick auf die Entwicklung der Energiepreise sorgt für eine hohe Unsicherheit in mittelständischen Unternehmen. Laut einer Erhebung von KfW Research stellen die seit Kriegsbeginn stark gestiegenen Energiepreise derzeit für 62 Prozent aller mittelständischen Firmen eine Belastung dar. Gegenüber Mai 2022 hat sich dieser Anteil um rund sieben Prozentpunkte erhöht. Schon im ersten Quartal 2022 waren die Energiekosten bei über der Hälfte der mittelständischen Unternehmen gestiegen und lagen durchschnittlich 41 Prozent über dem Wert des Vorjahres.13 Prozent der Mittelständler empfinden Kostensteigerungen als echte BedrohungDiese Zahlen sind besorgniserregend. Experten zufolge wird eine Rezession in Deutschland zurzeit immer wahrscheinlicher. Der Mittelstand macht hierzulande ...

