Anleger investieren in Aktien-ETFs und setzen dabei stark auf Nachhaltigkeit. Der Verkauf von Kryptowährungen geht weiter. 22. November 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Obwohl nach sieben Wochen Kursgewinnen in Folge der Aktienmarkt stockt, werden ETFs stärker nachgefragt. "Auch wenn die Rally ihre Tragfähigkeit in den nächsten Tagen und Wochen noch unter Beweis stellen muss, werden ETFs vor allem zum Vermögensaufbau gekauft", berichtet Fabian Wörndl von Lang & Schwarz. Sparpläne würden regelmäßig ...

