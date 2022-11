Die Anleger am europäischen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch eher zurückgehalten. Sie warten auf wichtige US-Konjunkturdaten.Paris / London - Die Anleger am europäischen Aktienmarkt haben sich am Mittwoch eher zurückgehalten. Sie warten auf wichtige US-Konjunkturdaten. Der EuroStoxx 50 legte gegen Mittag um 0,1 Prozent auf 3933,55 Punkte zu. Der französische Cac 40 notierte nahezu unverändert. Der britische FTSE 100 profitierte erneut von der Stärke der Öl- und Rohstoffwerte. Der Index stieg um 0,41 Prozent auf 7483...

Den vollständigen Artikel lesen ...