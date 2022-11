Solide Konjunkturdaten können dem Euro keinen Auftrieb verleihen.Frankfurt - Der Euro hat am Mittwoch bis zum Mittag leicht nachgegeben. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,0312 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Derweil zeigen sich Euro und Dollar gegenüber dem Franken nur wenig bewegt. Mit einem Kurs von 0,9824 Franken kostet der Euro in etwa so viel wie am Morgen. Der US-Dollar kostet 0,9529 Franken, was leicht über den Kursen aus dem...

