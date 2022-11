HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3630/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/52 sprechen je ca. zur Hälfte Wolfgang Matejka und ich. Die grossen Themen der Folge sind Shorts (auch im S Immo Zusammenhang) sowie ein Quartett, mit dem man zufrieden sein kann: Amag, voestalpine, Andritz und Agrana. Weiters nenne ich jene sechs Unternehmen, die gestern aus dem Cordoba 78 Cup ausgeschieden sind (DO&CO, AT&S, Fresenius Medical Care, Vonovia, Sartorius und überraschend Flughafen Wien) und habe News zu CA Immo, S Immo, Strabag, VIG, Biogena bzw. Research zu Mayr-Melnhof, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...