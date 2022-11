Hier ist, was du am Mittwoch, den 23. November, wissen musst: Die Märkte bleiben am frühen Mittwoch relativ ruhig, da sich die Anleger in Erwartung der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten zurückhalten. Der US-Dollar-Index, der am Dienstag eine dreitägige Gewinnserie beendete, bewegt sich seitwärts in der Nähe von 107,00, während die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...