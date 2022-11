Der bedeutendste Technologiepreis der Schweiz wurde im Rahmen des Swiss Innovation Forums in drei Kategorien vergeben.Basel - Am Swiss Innovation Forum in Basel haben sich rund 850 innovative Köpfe getroffen. Unterschiedlichste Referate und eine interaktive Netzwerk-Zone boten viel Raum für Inspiration und Begegnung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Höhepunkt der Konferenz war die alljährliche Verleihung des Swiss Technology Awards. Mit dem Swiss Innovation Forum schafft NZZ Connect eine Plattform...

