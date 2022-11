Der Dow Jones Industrial legt im frühen Handel um 0,21 Prozent auf 34 170,04 Punkte zu.New York - Der gute Lauf an den US-Börsen vom Vortag hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag sind allerdings erneut deutlich weniger Anleger am Start als sonst. Viele Börsianer bleiben daher eher vorsichtig, wie nachhaltig die fortgesetzte Erholungsbewegung ist, zumal im späteren Tagesverlauf das Protokoll der jüngsten...

Den vollständigen Artikel lesen ...