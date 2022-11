Wir werden voraussichtlich noch zwei oder drei Jahrzehnte lang mit einem Mangel an Ökostrom leben müssen. Deshalb ist Ökostrom zu kostbar, um ihn in Wärme zu verwandeln. Solarkollektoren erzeugen die Wärme effektiver. Ein Kommentar von Detlef Koenemann. Die erneuerbaren Energien konnten ihren Anteil an der Stromversorgung Deutschlands in den vergangenen 20 Jahren von 5 auf 49 % steigern. Am Pfingstmontag lieferten sie mittags sogar mehr Strom, als gebraucht wurde. Solche Situationen werden sich ...

