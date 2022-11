Der Leitindex schliesst 0,18 Prozent höher bei 11'094,46 Punkten. Credit Suisse-Papiere geben um 6,1 Prozent nach.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich wie schon die ganze Woche hindurch gemessen am Leitindex SMI nur in einem schmalen Band um die Nulllinie herum bewegt. Die Differenz zwischen Tageshoch und Tagestief lag bei nicht einmal 40 Punkten. Zum Handelsschluss hin konnte der SMI noch ein leichtes Plus erzielen. Vor allem Gewinnmitnahmen beim Schwergewicht Novartis verhinderten einen höheren...

