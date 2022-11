Der EuroStoxx50 beendet den Handel mit plus 0,42 Prozent auf 3946,44 Punkten.Paris / London - Europas Aktienmärkte sind am Mittwoch nach einem richtungslosen Verlauf am Nachmittag den US-Börsen gefolgt und haben mit Gewinnen geschlossen. Die Anleger an der Wall Street setzen Marktbeobachtern zufolge darauf, dass die US-Notenbank Fed bei ihren künftigen Zinsanhebungen vorsichtiger vorgehen wird. Erwartet wird, dass die Fed ihr hohes Straffungstempo auf der nächsten...

