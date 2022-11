Die zwölfte Auflage von Interpoma, der einzigen Apfelfachmesse weltweit, wurde am den 16. November feierlich eröffnet. Im Laufe des Abends gab es auch Gelegenheit, sich über den aktuellen Stand der internationalen Apfelernte zu informieren. Philippe Binard von der World Apple and Pear Association WAPA gab einen Überblick über die Apfelproduktion in Europa. Interpoma...

Den vollständigen Artikel lesen ...