Die Fed begründet ihre Bewertung mit der Wirkungsverzögerung der bisherigen Zinserhöhungen. Es sei auch noch unsicher, wie stark die bisherigen Schritte auf die Wirtschaftsaktivität und die Inflation wirkten.Washington - Die US-Notenbank Fed hat ein vorsichtigeres Zinserhöhungstempo in Aussicht gestellt. «Eine deutliche Mehrheit der Teilnehmer war der Ansicht, dass eine Verlangsamung der Zinserhöhung wahrscheinlich bald angemessen wäre», heisst es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll (Minutes) zur jüngsten Zinsentscheidung vom 2. November. «Eine Reihe» von Fed-Vertretern sagte demnach...

