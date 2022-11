Asch-Schamal - Nach der WM-Auftaktniederlage gegen Japan stellt Bundestrainer Hansi Flick sein Team auf eine Art Endspiel gegen Spanien am Sonntag ein. "Wir haben keinen Schuss mehr frei, sondern den Fehlschuss hatten wir jetzt gestern", sagte er am Donnerstag.



Mit dieser Einstellung werde man die Begegnung gegen Spanien angehen. Es gebe viele Dinge, die man besser machen müsse. Unter anderem habe man die "gewünschte Kompaktheit" gegen Japan nicht herstellen können. Das gelte vor allem für die letzten 20 Minuten.



"Wenn man 1:0 führt, muss man so ein Ding nach Hause spielen." Flick kündigte an, "jede Position und Personalie" zu diskutieren. "Das ist unsere Aufgabe."

