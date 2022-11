NZD/USD schloss zum ersten Mal seit dem 25. August über 0,62. Die Ökonomen der DBS Bank erwarten, dass das Paar am Widerstand von 0,6270 scheitern wird. RBNZ sagt, dass der Tagesgeldsatz 5,5% erreichen muss "Die Reserve Bank of New Zealand hat die vom Konsens erwartete Zinserhöhung um 75 Basispunkte vorgenommen. Da der offizielle Bargeldsatz bei 4,25% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...