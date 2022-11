Die Wattpilot-Wallboxen von Fronius erlauben jetzt auch Lastmanagement. Zudem wird die Ladestation in die Photovoltaik-Monitoring-Software des Unternehmens eingebunden. Auch die W-Lan-Reichweite hat Fronius erhöht.Fronius hat seine Wallboxen namens Wattpilot mit einigen neuen Features versehen. So hat der österreichische Hersteller sie mit einer standardisierten Schnittstelle für das Management von Ladestationen (Open Charge Point Protocol, kurz OPCC) ausgestattet. Sie ermöglicht das Erstellen von Ladereports sowie das Lastmanagement. Darüber hinaus bindet das Unternehmen die Wallboxen jetzt in ...

