Die Berliner Stadtwerke wollen auf den Messehallen unter dem Funkturm in Berlin die größte Aufdach-Photovoltaik-Anlage der Stadt installieren. Die Spitzenleistung der Photovoltaik-Anlage auf den Messehallen in Berlin soll 6 MW betragen. Laut den Berliner Stadtwerken ist sie damit die viertgrößte Aufdach-Solaranlage in Deutschland.Die zur Verfügung stehende Nutzfläche auf den mehr als 20 Dächern der Messehallen beziffern die Berliner Stadtwerke mit 50.000 Quadratmetern. Dort sollen in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...