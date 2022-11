Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) ist angesichts der laut Ifo-Institut überraschend positiven Stimmung in der deutschen Wirtschaft optimistisch, dass sich die wirtschaftliche Lage schnell wieder erholt. Man müsse aber vorsichtig sein, sagte er dem Fernsehsender "Welt".



Niemand könne genau sagen, wie sich das nächste Jahr wirtschaftlich darstellen werde. "Deshalb gibt es keinen Grund für Entwarnung", so Lindner. Stattdessen sei "vorsichtiger Optimismus" angebracht. Insgesamt gehe es darum, "individuell Existenzen zu sichern und Menschen vor Armut zu schützen oder aus der zu befreien".



Daran arbeite man in der Bundesregierung.

