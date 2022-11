Berlin - Ein Drittel der Deutschen vereinbart Arzttermine im Internet. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.



Demnach hat ein weiteres Drittel (34 Prozent) dies bislang noch nicht getan, könnte sich aber vorstellen, es künftig zu tun. 26 Prozent haben schon mal über die Homepage einer Arztpraxis bzw. medizinischen Einrichtung per Online-Formular oder Mail einen Termin vereinbart. 21 Prozent haben auch oder stattdessen eine Termin-Plattform genutzt - ein Anteil von 15 Prozent hat damit beide Wege bereits genutzt. 61 Prozent der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass alle Arztpraxen und medizinische Einrichtungen eine Online-Terminvereinbarung anbieten sollten.



22 Prozent suchen Praxen gezielt danach aus, ob sie eine Online-Terminvereinbarung anbieten. 31 Prozent haben bislang noch nie Arzttermine online vereinbart und schließen dies auch künftig für sich aus. Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 1.144 Personen in Deutschland ab 16 Jahren.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de