Kundinnen und Kunden können bei Orell Füssli entscheiden, ob sie an diesem Tag 20% des Rechnungsbetrags an Caritas spenden oder 20% Rabatt auf Ihren Einkauf erhalten möchten.Am Freitag, 25. November 2022, nimmt Orell Füssli zum dritten Mal in Folge an der Aktion Fair Friday teil. Kundinnen und Kunden können bei Orell Füssli entscheiden, ob sie an diesem Tag 20% des Rechnungsbetrags an Caritas spenden oder 20% Rabatt auf Ihren Einkauf erhalten möchten. Zudem stehen in den Filialen Spendenkassen und Twint-Codes zur Verfügung. Orell Füssli war 2020 der erste...

