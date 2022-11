Die Firma Botree Cycling will in Guben bis zu 100 Millionen Euro investieren. Insgesamt 100 Stellen und bis zu 30 Ausbildungsplätze sollen entstehen. Die Inbetriebnahme ist für 2025 vorgesehen.Der chinesische Spezialist für das Recycling von Batteriematerialien Botree Cycling will in Guben in der Lausitz sein erstes europäisches Werk aufbauen. Bis zu 100 Millionen Euro plant das 2019 gegründete Unternehmen zu investieren, insgesamt 100 Arbeitsplätze sollen entstehen. Zudem will Botree Cycling in Guben ein Ausbildungs- und Trainingszentrum für Batterie-Recycling-Fachkräfte einrichten. Dort könnten ...

