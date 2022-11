Lusail - Bei der Fußball-WM in Katar hat Brasilien gegen Serbien mit 2:0 gewonnen. Damit steht Brasilien vor der Schweiz auf Platz eins der Gruppe G, nachdem diese zuvor gegen Kamerun gewonnen hatte.



Letztere liegen folglich vor Serbien auf dem dritten Platz. Auch wenn Favorit Brasilien das Spiel dominierte, wurden sie zu Beginn nur selten richtig gefährlich. Serbien glänzte zunächst mit einer starken Defensive, konnte aber in der ersten Halbzeit keinen einzigen Torschuss zustande bringen. In der zweiten Hälfte erzielte dann Richarlison für Brasilien in der 62. Minute das erste und elf Minuten später das zweite Tor.



Die Brasilianier spielten anschließend deutlich befreiter, während die Serben sich zunehmend zurückzogen.

