Mexiko festigt sich als der zweitgrößte Himbeererzeuger der Welt, hinter Russland. Die Produktion dieser Beeren hat in Mexiko in den letzten 20 Jahren um das 128-Fache zugenommen und breitet sich die Saison hindurch aus, so die Beratungsfirma Latinometrics, wie fructidor.com berichtet. Bildquelle: Shutterstock.com Die Erzeuger in den Staaten Baja California, Michoacán und...

