Helvetia verkauft Sa Nostra Vida für 262 Mio Franken an die spanische Caixabank.St. Gallen - Die Helvetia-Gruppe hat den im Juni angekündigten Verkauf der Beteiligung an der spanischen Lebensversicherungsgesellschaft Sa Nostra Vida nun abgeschlossen. Helvetia war im Zusammenhang mit der Übernahme der spanischen Caser-Gruppe in den Besitz dieser Beteiligung gekommen. Helvetia verkauft Sa Nostra Vida an die spanische Caixabank. Nachdem nun alle Genehmigungen vorliegen...

