Der Metallurgiekonzern hat sein erstes hybrides Speichersystem auf der Basis von Lithium-Ionen-Batterien und Vanadium-Redox-Flow-Batterien in Bayern in Betrieb genommen. Das System kombiniert den Angaben des Unternehmens zufolge die Vorteile und elektrochemischen Eigenschaften beider Speichertechnologien.Die AMG Advanced Metallurgical Group N.V. (AMG) hat bekannt gegeben, dass ihr Tochterunternehmen AMG Liva sein erstes hybrides Energiespeichersystem in Betrieb genommen hat. Es kombiniert Lithium-Batterien und Vanadium-Redox-Durchflussbatterien in einer Anlage von AMG Graphite im bayerischen Hauzenberg. ...

