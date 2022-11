FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 25.11.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 4400 (4800) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 440 (459) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2200 (2300) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MJ GLEESON PRICE TARGET TO 470 (710) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 1600 (1700) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 111 (122) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 760 (840) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4754 (4739) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IMPERIAL BRANDS PT TO 2325 (2250) PENCE - 'BUY' - INVESTEC CUTS STRATEGIC EQUITY CAP TO 'HOLD' ('BUY') - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 265 (285) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS DEVRO TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 316 (230) PENCE - RBC CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 310 (350) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS INTERTEK PRICE TARGET TO 3700 (3900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS NATWEST TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 290 (300) PENCE - RBC RAISES LLOYDS TO 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 57 (44) PENCE - RBC RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 212 (216) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 220 (275) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

