In der Anlage, die in Wilhelmshaven entstehen soll, ist die Erzeugung von grünem Wasserstoff geplant. Insgesamt sind am Standort Elektrolyse-Kapazitäten von einem Gigawatt geplant.Das Unternehmen Tree Energy Solutions (TES) und der Versorger EWE haben eine Absichtserklärung zum Bau eines Elektrolyseurs am TES Green Energy Hub in Wilhelmshaven unterzeichnet. 2028 soll der Elektrolyseur mit einer Leistung von 500 Megawatt in Betrieb genommen werden, wie die beiden Unternehmen am Freitag mitteilten. Mit dem Bau einer weiteren Anlage solle perspektivisch eine Gesamtleistung von einem Gigawatt an dem ...

