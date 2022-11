Der Goldpreis konsolidiert seine Gewinne in einem verhaltenen Handel am Black Friday. Das gelbe Metall könnte seinen Anstieg in Richtung des Dreimonatshochs von $1.787 ausweiten, berichtet Dhwani Mehta von FXStreet. Aufwärtstendenz bleibt intakt "Die Tür zum Dreimonatshoch bei $1.787 bleibt offen, sollten die Bullen das Intraday-Hoch bei $1.761 und ...

