Al-Wakra - Bei der Fußball-WM in Katar hat in Gruppe D Australien gegen Tunesien mit 1:0 gewonnen. In der 23. Minute verwandelte Mitchell Duke per Kopf.



Die Partie war weit entfernt von hochklassig, aber vor allem im zweiten Durchgang hart umkämpft, wobei Tunesien über weite Strecken spielbestimmend war und Australien sich kaum noch bewegte. Beide Teams waren noch nie in der K.-o.-Runde einer Fußball-WM, nun ist Australien auf Platz zwei und Tunesien auf drei. Am Abend spielen in Gruppe D noch Frankreich, derzeit Gruppenerster, und Dänemark, aktuell Schlusslicht.

