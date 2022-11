Ar-Rayyan - Bei der Fußball-WM in Katar hat in Gruppe C Polen gegen Saudi-Arabien mit 2:0 gewonnen. Dabei waren die Saudis nach dem Überraschungssieg gegen Argentinien von Anfang an auch gegen Polen wieder die bessere und spielbestimmende Mannschaft.



Es brauchte Lewandowskis Routine, er bereitete in der 39. Minute den Führungstreffer von Zielinski vor und nutzte auch eine unsaubere Passannahme in der 82. Minute knallhart um weiter zu erhöhen. Zwischendurch bekamen die Saudis einen Elfmeter nicht am starken Szczesny vorbei. Mit dem Sieg und einem Unterschieden steht Polen nun an der Spitze der Tabelle von Gruppe C, Saudi-Arabien ist noch auf Rang zwei. Am Abend spielen Argentinien, derzeit Gruppenletzter, und das drittplatzierte Mexiko gegeneinander.

