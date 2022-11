Doha - Bei der Fußball-WM in Katar hat in Gruppe D Titelverteidiger Frankreich gegen Dänemark mit 2:1 gewonnen. Nachdem im ersten Durchgang nichts Zählbares passierte, ging es in der zweiten Halbzeit zur Sache: Frankreichs Kylian Mbappé eröffnete erst in der 61. Minute, woraufhin Andreas Christensen nur sieben Minuten später für die Dänen ausglich (68. Minute) und Mbappé in der 86. erneut traf.



Am Mittag hatte in Gruppe D Australien überraschend gegen Tunesien mit 1:0 gewonnen. Frankreich ist nun mit zwei Siegen in zwei Spielen sicher fürs Achtelfinale qualifiziert, dahinter kommen in dieser Reihenfolge Australien, Dänemark und Tunesien.

