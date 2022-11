Bei Fresenius Medical Care ISIN: DE0005785802 hatten wir am 20. November den Einstieg vorgeschlagen. In unserer Stellungnahme in den RuMaS Trading-Tipps hatten wir geschrieben: "Fresenius Medical Care hat sich seit Ende Oktober gut entwickelt. Vom Jahrestief bei 25,95 Euro ausgehend gab es einen Aufstieg bis auf 30,78 Euro. Danach gab es einen Rücksetzer und wenn dem Anbieter von Dialyseprodukten und Dialysedienstleistungen im zweiten Versuch der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...