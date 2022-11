Nach 2 Jahren Pandemie wurde das Zertifizierungsverfahren für peruanische Mango-Plantagen für die Öffnung der Märkte in Japan, Südkorea und den USA erneuert. Dank der größeren Zahl an Anbauflächen in den Vorjahren wird die Produktion diese Saison etwas zunehmen, sagt der Präsident der Vereinigung der Mango-Erzeuger (ProMango), Ángel Gamarra....

