Die Credit Suisse-Aktien setzen am Montag an der Schweizer Börse ihre Talfahrt fort und sinken erstmals in ihrer Geschichte unter die Marke von 3 Franken.Zürich - Die Credit Suisse-Aktien setzen am Montag an der Schweizer Börse ihre Talfahrt fort und sind erstmals in ihrer Geschichte unter die Marke von 3 Franken abgesackt. Auf den Titeln lastet, dass sie erstmals ohne Bezugsrechte für neue Aktien aus der Kapitalerhöhung gehandelt werden. Der Kursrückgang ist allerdings deutlich höher als der Wert der separat an der Börse gehandelten Bezugsrechte.

