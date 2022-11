Leipzig - Konrad Laimer, Mittelfeldspieler bei RB Leipzig, empfindet die WM-bedingte lange Pause in der Bundesliga als "sehr merkwürdig". "Für mich ist es doppelt bitter, da ich nach meiner Verletzung gerade wieder fit geworden bin und wieder richtig Bock auf Fußball und den Bundesliga-Alltag hatte", sagte er dem "Kicker".



Immerhin könne man so viel trainieren und sich gut vorbereiten. "Dazu ergibt sich die Möglichkeit, zwischendurch auch den Kopf ein wenig runterzufahren, was in den nächsten Jahren mehr nicht möglich sein dürfte", fügte der Österreicher hinzu. Die Bundesliga pausiert aktuell wegen der Weltmeisterschaft in Katar für mehrere Monate. Erst am 20. Januar 2023 geht es mit der Begegnung zwischen RB Leipzig und Bayern München weiter.

