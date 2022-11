Für die Neuauflage des Förderprogramms stehen bis Ende 2023 insgesamt 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. Der hohe Zuschuss nur im Zusammenhang mit einem Photovoltaik-Mieterstrommodell gewährt. Die Speicherförderung kann von Privatpersonen sowie öffentlichen und privaten Unternehmen beantragt werden.Sachsen-Anhalt "SPEICHERT" wieder. So lautet der Titel des neuaufgelegten Photovoltaik-Speicher-Förderprogramms in dem Bundesland, für das bis Ende 2023 insgesamt 2,9 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Den offiziellen Startschuss dafür gaben am Freitag der Geschäftsleiter der Investitionsbank Sachsen-Anhalt ...

