In Bremerhaven errichtet das Fraunhofer IWES mit dem Hydrogen Lab Bremerhaven eine Testinfrastruktur, um die Produktion von grünem Wasserstoff aus Windenergie voranzubringen. Der Bau des Hydrogen Lab Bremerhaven (HLB) hat begonnen. Mit dem Hydrogen Lab Bremerhaven will Forschungsinstitut Fraunhofer IWES die Integration von Wasserstofftechnologien in das Energie- und Wirtschaftssystem vorantreiben und die Produktion von grünem Wasserstoff beschleunigen. Auf dem Gelände will das Fraunhofer IWES eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...