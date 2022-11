Die Reederei Maersk berichtet, dass ab 15. Dezember 2022 ein neues Produkt namens Container Protect Essential in Einsatz kommen wird, was den Schutz maritimer Importcontainer ermöglicht, die für insgesamt 12 Länder bestimmt sind, das wurde von Simfruit Portal berichtet. Foto © Maersk In diesem Kontext sagte das dänische Unternehmen, dass "Containerschaden in...

