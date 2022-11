Der US-Markt für Blaubeeren ist ein bisschen aktiver als in der Vorwoche, vor allem als Reaktion auf die aktuelle Verfügbarkeit und stabile Nachfrage. Für chilenischen Kirschen machen größere Mengen auf Chinas Großhandelsmärkten Druck auf die Preise. Andererseits bleiben chilenische Lieferungen nach Fernost unter dem, was in der Vorsaison verzeichnet worden...

Den vollständigen Artikel lesen ...