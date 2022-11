Erneut wurden die Mobilfunknetze von Swisscom und Sunrise von der Fachzeitschrift "Connect" mit dem Prädikat "überragend" ausgezeichnet.München / Zürich - Erneut wurden die Mobilfunknetze von Swisscom und Sunrise von der Fachzeitschrift «Connect» mit dem Prädikat «überragend» ausgezeichnet. Salt rückt aber spürbar an die beiden anderen Telekom-Anbieter heran. Die deutsche Fachzeitschrift «Connect» findet in ihrem in der Nacht zum Dienstag veröffentlichten, jährlichen Mobilfunktest nur lobende Worte für die Schweiz.

