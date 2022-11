er Markt hört auf die Fed. Aber hört er auch richtig hin? von Torsten Ewert Sehr verehrte Leserinnen und Leser, es gibt erste Zahlen vom langen Thanksgiving-Einkaufswochenende in den USA. Die Frage ist nur, ob sie gut oder schlecht für die Aktienmärkte sind. Und ob die Fed sich davon beeindrucken lässt. Was sind die Umsatzdaten von Thanksgiving wert? Der Softwarekonzern Adobe, der die Webseiten von Online-Händlern trackt, meldet für Thanksgiving - also den Feiertag selbst - einen Rekord-Einkaufswert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...