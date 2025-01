Vor der am Montag anstehenden Amtsübernahme von Donald Trump wächst die Nervosität am Markt. Am Montag waren beim DAX vor allem Aktien gefragt, die man in die Kategorie vermeintlich "sicherer Häfen" stecken könnte. Aber sind sie das denn? Hier ein Blick auf E.ON.

Den vollständigen Artikel lesen ...