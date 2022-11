Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber hat die Photovoltaik-Anlage im andalusischen Guillena von Hive Energy erworben und will den Bau bald beginnen. Encavis wird in Kürze mit dem Bau eines 55-Megawatt-Solarpark in der Nähe von Sevilla beginnen, den es von Hive Energy erworben hat. Das Unternehmen kündigte den Erwerb weiterer Photovoltaik-Anlagen in Spanien an. Das Projekt befindet sich im andalusischen Guillena, einer Stadt in der Nähe von Sevilla. Er soll nach Fertigstellung genug Solarstrom liefern, um jährlich rund 28.300 Haushalte zu versorgen. Landnutzung und Stromnetz für das Projekt ...

