Von François Rimeu, Senior Strategist, La Française AM Dank der umfangreichen fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen im Jahr 2021 ist das globale Wachstum 2022 relativ moderat ausgefallen, auch wenn es sich verlangsamt hat. Wir gehen davon aus, dass es zum Jahresende bei knapp 3 % liegen wird. Angesichts der geldpolitischen Straffung in diesem Jahr befürchten wir jedoch, dass sich das Wachstum 2023 stark abschwächen wird. Die Wachstumsprognosen sind in den letzten sechs Monaten bereits deutlich gesunken ...

