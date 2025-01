Das Portfolio Management Team (ETHENEA): Marktkommentar Nr. 1 Januar 2025

03.01.2025 -

Lassen sie uns auf eine gemeinsame (Investitions-) Tour aufbrechen. Wir unternehmen eine Klettertour als Seilschaft mit dem Ziel, gemeinsam den Gipfel zu erreichen. Wenn wir im Licht des neuen Jahres 2025 aufbrechen, trübt dichter Nebel die Sicht. Der Weg nach oben könnte steinig und beschwerlich werden. Wir alle tragen unseren Rucksack. Manche Pfade werden unpassierbar sein. Steile Passagen und Abstiege müssen unbedingt eingeplant werden. Wir müssen uns ständig orientieren und vor allem das Wetter im Auge behalten. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Unser Ziel? Einen Weg zu finden, auf dem uns die Sonne wärmt und am Ende eine traumhafte Fernsicht auf uns wartet - unsere Jahresperformance.

"Seien sie vorsichtig. Wenn Sie nicht wissen, wohin Sie gehen, könnten Sie an einem anderen Ort landen." Yogi Berra

Bevor wir uns auf den Weg machen, müssen wir das Ziel und die möglichen Wege kennen. Sprechen wir über Mittel- oder Hochgebirge? Sollen es hohe einstellige oder gar zweistellige Renditen sein? Wieviel Risiko darf es sein? Unser Mandat ist klar: Bestmögliche Renditen bei begrenzten Risiken. Deshalb streben wir den Gipfel an, der mit dieser Risikobereitschaft erreichbar ist.

Nicht umsonst heißt es, dass viele Wege zum Ziel führen. Eine Reise verläuft in der Regel nicht geradlinig. Es gibt viele Wege. In unserer ganzheitlichen Betrachtung kommt es darauf an, die verschiedenen Optionen gegeneinander abzuwägen. So wie bei einer Bergtour nicht nur Wegbeschaffenheit, Steilheit und Länge, sondern auch das Wetter entscheidend sind, berücksichtigen wir beim Investieren die Fundamentaldaten.

Die Kompassnadel zeigt für die USA ein erwartetes reales Wachstum zwischen 2,5 - 3 %. Damit blicken die Amerikaner deutlich positiver in die nahe Zukunft als die Europäer. Der alte Kontinent schafft gerade noch ein leicht positives Wachstum Die Schere zwischen den USA und Europa dürfte sich weiter öffnen. Während Europa in einer Depression aus politischer Instabilität und Bürokratie versinkt, wird die neue US-Regierung alles daran setzen, den Businesszyklus weiter am Laufen zu halten. Eine Rezession ist nicht in Sicht. Schon gar nicht mit einem Präsidenten Trump, der die Förderung des Wirtschaftswachstums ganz oben auf seine Agenda gesetzt hat. Wir gehen also weiterhin von gutem Wanderwetter (Investitionsumfeld) aus. Zumal die Prognosen ein positives Bild zeichnen. Der Arbeitsmarkt in den USA entspannt sich, die Inflation verharrt auf einem auskömmlichen Niveau um 2,5% und die Notenbank hält an ihrem Zinssenkungspfad fest, wenn auch etwas zurückhaltender als noch vor zwei Monaten. Mit zwei Zinssenkungen bis 2025, einer Verlängerung der Steuersenkungen über 2025 hinaus und einer Reihe von Deregulierungs- und Fiskalmaßnahmen dürfte in den USA ein investitions- und wachstumsfreundliches Umfeld geschaffen werden.

Auf dem Weg zum Gipfel lauern immer Gefahren. Teile des Weges werden eine Gratwanderung darstellen. Geopolitische Herausforderungen (zwei aktuelle Kriege), innenpolitische Schwierigkeiten in Deutschland und Frankreich und die Angst vor einem erneuten Handelskrieg können Wanderer zwingen, den Weg zu ändern. Ob, wie und in welchem Ausmaß sich diese Ereignisse in den Weg stellen, bleibt abzuwarten - die Tour deshalb abzusagen - keine Option. Sich neu orientieren, Alternativrouten finden oder neue Ziele setzen, sind daher sinnvolle Lösungen in einer solchen Situation.

Wie beim Start einer Tour im Morgennebel ist die Sicht zu Beginn des Investitionsjahres getrübt. Auf Sicht fahren ist angesagt, Abzweigungen müssen genommen werden, wenn man vor ihnen steht - das ist aktives und flexibles Management. Der anhaltende Bullenmarkt hat die Bewertungen in die Höhe getrieben - diese Last muss man tragen können. Wenn die hohen Bewertungen der schwere Rucksack am Anfang der Bergtour sind, dann ist das Zinsniveau ein Maß für den Neigungswinkel des Weges, der vor uns liegt. Eine zu hohe Neigung (ein zu steiler Anstieg) geht in die Beine, man ermüdet schneller, mancher könnte stolpern. Deshalb achten wir sehr genau auf das Niveau am langen Ende der Zinskurve. Unsere Erwartung ist klar: Die Niveaus Ende 2024 liegen am oberen Ende des Spektrums. Mit niedrigeren Zinsen 2025 sollte das Gepäck gut tragbar sein. Wenn sich das Wirtschaftswachstum wie erwartet einstellt oder sogar positiv überrascht, reduziert sich "die Last" wie der Proviant.

Wir sind gewappnet. Unsere Portfolios sind voll investiert. Umsichtig und flexibel passen wir den Weg zum Gipfel den Herausforderungen an. Begleiten Sie uns auf eine spannende Tour 2025.